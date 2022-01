Video: Dona riñón a su suegra y novia lo deja para casarse con otro

Ciudad de México.- Una historia más se ha unido al trend de TikTok en el que personas cuentan qué cosas hicieron por amor y que realmente no valían la pena con la canción ‘Favorite crime’, de Olivia Rodrigo, de fondo. En esta ocasión es un hombre, que donó un riñón, el que aseguran se ha llevado el primer puesto.

Lo anterior se debe a que el usuario Uziel Martínez, subió un TikTok con una descripción muy corta pero que conmovió a muchas personas, pues indicó que él había donado un riñón a la mamá de su exnovia; no obstante, ella lo dejó y se casó posteriormente.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, fue la breve narración que le valió el lugar número uno, ya que muchos aseguran que le ganó al joven que dejó Harvard por ver a su exnovia y a la chica que colocó medicamento en las hemorroides de su exnovio por amor.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y enviaron algunos mensajes de apoyo al hombre, además de señalarle que su historia podría ganarle a las otras que circulan en el trend.

“Pues mira el lado bueno, bro, dos veces no va a suceder”, “ahora, en serio, tú sí ganaste”, “nunca olviden que en el amor nunca es tanto”, “nooooo, ganaste el trend pero a qué costo”, fueron algunas de las menciones que recibió el usuario.

Sin embargo, Uziel Martínez subió más videos para explicar que él no considera que sea el primer lugar de este trend, ya que él no estaba dentro de la competencia, pues sólo hizo el TikTok porque tenía insomnio y “no tenía nada que hacer”.

Además, aclaró que él se encontraba bien física y mentalmente, y que había quedado en buenos términos con su exnovia, aunque no se hicieron buenos amigos, no se odian.

“No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos, así que yo sólo lo hice por hacer un TikTok, no pensé que se fuera a salir de control. Y sí, sigo adelante con mi vida normal”, comenta en un video.

Finalmente, respondió a un comentario de su video en el que le pedían que no volviera a hacer otra acción así por amor; sin embargo, Uziel Martínez se lo tomó con humor y dijo que no podía volver a hacerlo, ya que solo le quedaba un riñón.

“Creo que no se puede volver a hacer eso, porque nada más tenemos dos riñones y ya di uno, nada más me queda uno para mí, así que no se puede”, señaló el usuario de TikTok.

A pesar de que él no buscaba volverse viral, su primer vídeo ya cuenta con 1.9 millones de me gusta y más de 33 mil comentarios, en los que indicaban que su historia era la mejor.