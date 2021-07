Video: Echan a mexicanas de piscina por escuchar música en español

Ciudad de México.- "Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo”, se escucha decir a una mujer latina a un oficial de la Oficina del Alguacil de Hendersonville.

El oficial fue requerido por la encargada del Flex Fitness Center para sacar a las latinas de las instalaciones. El grupo de mujeres estaba disfrutando de un momento de esparcimiento, pero… hubo molestia al momento que este grupo de latinas, entre quienes se encontraban mexicanas, al poner música en español.

Una de las afectadas le dijo al oficial que sí se retirarían del lugar, no sin antes manifestar, “ella tenía música en inglés y no dicen nada, pero como nuestra música era en español, ella (la encargada), con una mala actitud desconectó y se llevaba nuestra bocina y eso no es igualdad”.

Denunció que la molestia se originó porque no le pareció a una de las visitantes escuchar música mexicana.

"Yo le dije (a la encargada), tú no eres una business woman. No eres inteligente, porque te pagamos. Ella debió venir y decirnos que nos tenía que apagar la música, pero no nos dio una explicación".

El mal momento que hicieron pasar a este grupo de mujeres latinas hace días fue captado en video y subido a redes sociales; uno de estos materiales lo compartió esposatoxica en su cuenta de TikTok.

La afectada dijo que tenía sentimientos encontrados por la conducta de la encargada. Tengo “molestia, tristeza, jamás pensé vivir algo así”.

Mientras que otra de las latinas dijo que “fue muy humillante lo que nos hicieron de sacarnos sin una razón”.

En tanto, una más de las mujeres, pidió “justicia para los mexicanos, por ellos tienen que comer”. Por lo que precisaron que llevarán hasta la Corte su caso.