Video: El día que Alex Tienda estuvo en 'Caso Cerrado'

Alex Tienda ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales a causa de su cobertura de la guerra entre Ucrania y Rusia. El mexicano viajó al país europeo el pasado febrero, cuando la situación política estaba más tensa que nunca y se encontraba en Ucrania cuando se vivieron los primeros bombardeos de Rusia.

Según declara, se encontraba en el lugar para filmar un documental sobre el conflicto entre los países y hace unos días volvió a México donde ha hecho una gira en los medios para hablar de su experiencia en la guerra. Aunque Tienda es conocido por ser youtuber, algunos usuarios en redes sociales han recordado su paso por la televisión.

Adela Micha, en su programa de espectáculos, recuperó un fragmento de Caso Cerrado, en el que aparece Tienda. Como se sabe, el programa es conocido por las historias dramáticas que presentan sus invitados y el caso del youtuber no fue la excepción en cuanto a lo escandaloso del tema.

El youtuber aparece demandando a su esposa y exigiéndole que le pague la cantidad de 5 mil dólares, pues es lo que le habría costado el tratamiento médico al que se sometió a causa de una enfermedad de transmisión sexual que le contagió. Así mismo, le pide que tome terapia sexual con él o de lo contrario se va a divorciar de ella, pues también reveló que “ha tenido sexo con vegetales”.

“Exijo que me pague la cantidad de 5 mil dólares, traigo aquí el recibo médico, por una enfermedad que me contagió y también quiero que acepte ir a terapia sexual ya que se ha negado […]. Todo este relajo de la enfermedad que me pegó se dio a causa de que mi esposa me ha estado poniendo el cuerno teniendo sexo vegetariano”, se escucha que dice.

Sobre este clip, Adela Micha no puedo contener las carcajadas, especialmente por el término de "sexo vegetariano” y comentó “pues sí, un día estás en Caso Cerrado y al otro en Ucrania".