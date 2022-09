Video: El papá de Karely Ruiz ¿se quería pasar?

Ciudad de México.- Un video se hizo viral en las redes sociales en el que señalaron al papá de Karely Ruiz por intentar tocarla, esto mientras ambos bailaban. La grabación fue eliminada inmediatamente por la joven; sin embargo, los usuarios lograron recuperarlo y cuestionarse el posible acoso y que trataba de “faltarle al respeto”.

“¿Se les hace normal que el papá de #Karely haga esto?”, cuestionó la persona que recuperó el video de TikTok de la joven, y en este se le puede ver a Karely Ruiz junto al hombre identificado como Javier Maya (@JavierMaya) bailando una canción de reggaetón. La situación se pone incómoda en cuestión de segundos al punto que la joven apartó a su padre inmediatamente.

Mientras bailaban, el padre levantó sus manos y las direccionó hacia el cuerpo de Karely, específicamente hacia la parte trasera, algo que hizo reaccionar a la joven y lo detuvo para continuar bailando. “Mi papá jajaja, dándolo todo @Javier Maya”, escribió ella en el video que tras algunos minutos fue eliminado por los diversos cuestionamientos y críticas hechas.

“#ahoraentiendo porqué no le importa si no la respetan los hombres. No lo hace ni su papá”, comentó la usuaria que logró guardar el video. A ella, diversas personas realizaron sus comentarios enfatizando el cómo detuvo sus manos, en que parece algo “turbio”; y algunos más, compararon el hecho con la joven del espectáculo llamada “Gomita” quien en 2021 denunció a su padre por abusos físicos y psicológicos.

Pese a ello, hubo gente que señaló que se sacó de contexto el video y que probablemente solo la quería tapar para que nadie la viera; no obstante, sobrepasaron los comentarios del porqué bailarían una canción juntos y sobretodo, la reacción inmediata de Karely Ruiz.