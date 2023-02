Video: Espera a su tercer 'hijo' con esposa de trapo

A propósito del mes del amor y la amistad, hay una historia en TikTok que sorprendió en la red.

Un hombre se hizo pareja de una muñeca, con la que tiene una vida 'conyugal' como si estuviera frente a una pareja real.

Pero el amor lo ha llevado a ir al siguiente nivel, a tener 'hijos de trapo'

La historia de Cristian y Natalia

Cansado de la soltería y una muñeca de trapo incapaz de pensar por sí misma, se volvió viral hace ya meses.

La polémica que despertó esta extraña y escalofriante “relación amorosa”, sobre todo porque la muñeca ha sido señalada por los usuarios por, según ellos, tener la apariencia de un cadáver.

Sin embargo, actualmente no dejan de recibir atención, sobre todo porque se convirtieron en padres de dos niños de juguete y aparentemente esperan un tercero.

A través de TikTok fue que se comenzó a conocer esta extraña historia de amor, donde miles de usuarios no dejaron de mostrar su preocupación por el novio, quien aseguró que "de no ser por los muñecos, no tendría a nadie. No puedo quedarme solo".