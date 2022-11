Video: Estudiantes 'fifís' presumen su ropa ‘carítsima’

Un reto viral alcanzó a estudiantes de la Universidad “Santa Fe” en la Ciudad de México (CDMX) el cual consiste en preguntarle a personas sobre el costo de la ropa que llevan puesta.

El video se volvió tendencia luego que usuarios en redes sociales se sorprendieron por la cantidad de dinero que madres y padres de familia destinan en prendas para sus hijas e hijos.

Fue el tiktoker identificado como Mauro Nayem quien pidió a los estudiantes que describieran el costo de la ropa con la que se vistieron para asistir a la universidad.

La dinámica generó una ola de críticas de usuarios porque algunos jóvenes portaban suéteres de 10 mil pesos y pantalones de ocho mil, cuando en el mercado existen prendas más accesibles.

“¿Qué outfit les gustó más?”, preguntó el influencer a sus seguidores.

En su primera entrevista, Mauro pide a un estudiante que describa su ropa y se queda sorprendido cuando revela que su conjunto de vestir ronda en los 63 mil pesos mexicanos.

Y es que el adolescente porta unos lentes de 6 mil pesos, una cadena de 16 mil, un suéter de 10 mil, una playera de 3 mil, un pantalón de 8 mil y tenis de 20 mil.

Lo anterior, contrasta con otro joven cuyo vestuario apenas alcanzó los mil 800 pesos porque llevaba una blusa de 700 pesos, unos leggins de 500 y botas de 600.

“Creo que el dinero no compra el estilo”; “El primero traer el conjunto de Chofis de Alebrijes y Rebujos”; “Que emoción que un día alguien me pregunte cuanto me costo mi outfit para decirles los ofertones que encontré en el Centro y lo que pedí en línea”, comentaron usuarios en TikTok.

Hasta el momento el video viral registra 2.8 millones de visualizaciones, 127 mil reacciones y más de 2 mil 500 comentarios en que algunos usuarios se burlan de la excentricidad y lujos los estudiantes.