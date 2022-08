Video: Fue a beber con amigos... despertó enterrado adentro de un ataúd

Se fue a una fiesta a disfrutar de unas bebidas 'espirituosas' con sus amigos y terminó adentro de un ataúd y bajo tierra.

Es la historia que narró un hombre de 30 años, quien es originario de Bolivia.

Se trata de Víctor Hugo Mica Álvarez, el cual despertó enterrado, al interior de un ataúd, tras haber asistido a la fiesta.

Víctor cree que lo usuaron en una especie de ritual.

Álvarez perdió el conocimiento tras encontrarse con un amigo que lo invitó a beber unas cervezas.

“Hemos ido a bailar; yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”, manifestó el joven.

Álvarez habría explicado que en la zona en donde se encontraba están construyendo, por lo que es posible que por dicha situación, alguien lo quiso usar de ofrenda.

Cuando logró escapar, pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial. No obstante, ahí no recibió la ayuda esperada, aparentemente porque continuaba en estado de ebriedad, y ahora pide que el caso sea esclarecido.

Álex Magne es la persona que encontró a Víctor Hugo deambulando, y dijo que este se encontraba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, declaración que sí pudo ser comprobada.