Video: Fue al aeropuerto a recibir a novio que conoció en Internet y no la reconoce

Una mujer que fue al aeropuerto de Guadalajara para recibir a su novio que conoció en redes sociales, sin embargo él no la reconoció al momento de su salida tras la llegada del vuelo.

Fue mediante la cuenta de TikTok de la usuaria @iris.mochilove en donde se dio a conocer este encuentro.

De acuerdo con el clip, que ya tiene más de 13 millones de vistas, se puede ver la forma en la que la joven llega con globos en forma de corazón esperando a su amado en el aeropuerto.

Visiblemente nerviosa intentaba ver a su novio que conoció en internet, un joven de origen italo-argentino, indica Milenio.

Sin embargo, al parecer el joven no lograba verla:

“Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, escribió la joven sobre el clip.

Pese al trago amargo, no tardó en reencontrarse con el joven a quien conoció por internet:

“Fede y yo somos dos mochileros que se conocieron siendo parte del staff del mejor grupo de viajes...”, escribió.

Según dijo, lograron verse después de que unas jóvenes lograron reconocerlo, pues ella tampoco lograba verlo bien:

“Cuando Fede pasó frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía, pero antes de que él llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos”, añadió.

Al final, reiteró que fue así que iniciaron su historia de amor:

“Estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada, aplaudían y grababan, Fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor. 50 horas de viaje que terminaron en un beso”, finalizó.