Video: Hace fiesta para exponer a novio infiel y a su mejor amiga

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Recientemente se viralizó en redes un video que muestra a una "fiesta de infidelidad".

En el clip aparece una joven 'agradeciendo' a su mejor amiga y a su novio por ser tan cercanos.

"De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imagine que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien e íbamos a formar un equipo tan espectacular. Ellos han estado ahí para mi, por eso quiero que hoy lean unas palabras hermosas que yo he encontrado que a mi me han encantado", comenzó diciendo.

Pegado en las sillas de los invitados estaban las capturas de pantalla que demuestran que el novio estaba engañando a la chica con su mejor amiga.

"¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga", dice enojada.

"Yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado", le dice la joven a su amiga.

En redes el video suma más de 351 mil reacciones y más de 50 mil comentarios.

"Todos los hombres son iguales", finaliza, antes de decirle al mariachi que siga la fiesta.