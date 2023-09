Video: Intentan detener a ladrones y les dan 'una arrastrada'

Estados Unidos.- Una de las víctimas decidió compartir la historia para advertir que San Francisco "no es segura". "Los delincuentes tienen demasiada libertad y no son perseguidos por la Policía, así que no dudan en robar en pleno día", dijo.

Un grupo de turistas que paseaban por San Francisco (EE.UU.) intentaron detener a unos ladrones que los asaltaron en pleno día y huyeron en un coche a toda velocidad. El hecho ocurrió la semana pasada y quedó registrado en un video divulgado este lunes en redes sociales por Dmitry Koval, una de las víctimas.

Según contó esa persona al diario New York Post, él y sus dos amigos se encontraban en un aparcamiento en la zona portuaria de Fort Mason, al norte de la ciudad, cuando vieron una camioneta negra estacionarse justo al lado de sus furgonetas. Dos personas se bajaron e irrumpieron a la fuerza en sus vehículos y se llevaron varias cosas. Los compañeros de Koval salieron corriendo para tratar de detener a los ladrones. Uno se agarró de la ventanilla del lado del conductor en un intento de tomar el control del volante y el otro forcejeó con el copiloto por el otro lado.

"Rompimos el parabrisas con unas muletas, con la esperanza de que eso los detuviera. Aun así, el ladrón pudo girar el volante y pisó el acelerador a fondo", escribió Koval en Instagram*, añadiendo que sus amigos luego salieron despedidos contra el pavimento. "Uno de ellos fue hospitalizado durante varios días con dos piernas rotas y heridas graves", detalló.

Las asaltantes se llevaron unos 10.000 dólares en objetos de valor, además de pasaportes y otros documentos importantes. Koval afirmó que decidió compartir su historia para advertir a otros de que San Francisco "no es segura". "Le aconsejamos que no deje nada dentro de su vehículo y que contraten un seguro a todo riesgo si deciden viajar a esta ciudad. Los delincuentes tienen demasiada libertad y no son perseguidos por la Policía local, así que no dudan en robar en pleno día", dijo.