VIDEO: Joven denuncia que la corrieron de gimnasio por no llevar 'ropa apropiada'

Foto: Especial

En redes sociales, una mujer denunció que la corrieron del gimnasio que solía frecuentar debido a que llevaba “ropa inapropiada” algo que sin duda causó polémica entre internautas que lamentaron la decisión tan “conservadora” de los empleados del gym.

“Esta es mi ropa de entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando así, que tengo que ponerme una ropa extra”, explicó la mujer molesta cuya identidad se desconoce.

Y es que la mujer no llevaba una playera para hacer ejercicio, sino un brasier color gris y unos leggins negros. No cabe duda de que fue el brasier la prenda que no fue tolerada por los encargados del gimnasio, por lo que le pidieron que usara otra cosa arriba.

Finalmente, la joven dio a entender que un día antes le había pasado algo parecido, sin embargo, no dio más detalles al respecto, por lo que se limitó a reír con incredulidad por lo que le estaba pasando.

Como era de esperarse, el clip pronto se hizo viral, si bien la gran mayoría de internautas lamentó las estrictas medidas del gimnasio, lo cierto es que una buena parte de usuarios aplaudió la decisión del personal del gym, señalando que, efectivamente, la mujer no vestía la ropa adecuada para hacer ejercicio.

“Necesita entrenar o necesita atención”, “Qué triste tener que llamar la atención así”, “Esa es la ropa que necesitas para llamar la atención que tus padres no te dieron”, expresaron internautas molestos.