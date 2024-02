Video: Joven juega ouija por cinco días seguidos y vive aterradora experiencia

Foto: Especial / Influencer juega a la ouija

Un joven llamado Efrén Esqueda se volvió viral en redes sociales tras documentar su experiencia jugando ouija durante cinco días seguidos; aquí te contamos qué fue lo que pasó, pues asegura que vivió una aterradora experiencia.

Diariamente, Efrén realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, como era de esperarse, miles de personas estuvieron al pendiente de qué sucedía en sus video, pues algunos detallaron que desde el principio “hizo las cosas mal”.

La intención del joven era contactar con “algún ser sobrenatural”, así como desmentir algunos rumores que existen sobre este artefacto, asociado con fenómenos paranormales.

En su video, Efrén muestra que fue al Mercado de Sonora en la Ciudad de México para comprar su ouija. Contó que al principio le costó que se moviera, por lo que no logró contactar con ningún ente.

“El primer día me costó mucho trabajo que se empezara a mover pero poco a poco se empezó a mover como si fuera mantequilla, les quiero confirmar que no es intencional que uno la mueve a cualquier lado, es como un imán, se va moviendo tú sólo con los dedos la vas impulsando”, comentó.

Asegura que durante los días que jugó logró contactar con una entidad llamada ‘Tamara’, la cual murió en 1956 en un accidente automovilístico y su alma se encontraba en pena: “Tengo un vago recuerdo que soñé algo con ella, pero les estaría mintiendo si les dijera qué fue”, mencionó.

También comentó que después de que comenzó a jugar a la ouija, comenzaron a ocurrir sucesos paranormales en su casa: “cosas que se caían sin sentido, puertas que se abrían, espejos que se caían, entre más cosas, ustedes mismos juzgarán”.

Sin embargo, esto no era lo peor que Efrén atravesaría, pues detalló que durante sus últimas sesiones jugando comenzó a ver una sombra , además de que su estado físico comenzó a deteriorarse.

El joven comenzó a sentirse más cansado, con dolores de cabeza y rasguños aparecían en su cuerpo inexplicablemente. Pero la situación empeoró cuando supuestamente una entidad llamada ‘Belce’ logró entrar a su cuerpo.

“Pude atraer una segunda entidad, quería jugar conmigo, llamada ‘Belce’, no le pude sacar mucha información, no me la quería dar, sólo deletreaba mi nombre en el tablero y me daba una fecha, la cual según era cuando iba a morir”, añadió.

Efrén detalla que esta entidad se hizo pasar por su abuelo para ganarse su confianza, hasta que finalmente lo poseyó.