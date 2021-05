Video: La contratan, pero al no quedarle el uniforme la despiden

Tomada de video

Madrid.- Con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada Alba Nevado, de 22 años, cuenta en un vídeo que ha sido rechazada para un puesto de trabajo por no cumplir con las tallas de ropa estipuladas. Lo hace en su perfil de Instagram. NIUS ha hablado con ella y asegura que está muy indignada por que nunca pensó que iba a tener que pasar por esto. "En pleno año 2021 y siendo una época marcada por el supuesto aprendizaje del ser humano tras la vivencia de la pandemia, me he visto rechazada por mi talla y peso", dice.

"Se suponía que tenía que trabajar del 19 al 23 de mayo como azafata en Fitur, así fue el contrato que yo firmé con la agencia de azafatas y congresos BEST WAY. Después de la formación y test de antígenos, me dieron mi uniforme. Un vestido azul armiño ceñido de talla única", cuenta la joven.

Alba explica que le habían pedido todos sus datos y "yo no tengo ningún problema en decir que tengo un 41 de pie, mido 1,70 y uso una XL. Pero cuando me probé el uniforme no pasaba del muslo, así que llamé a mi jefe y al contarle la situación me dijo 'esto va a ser un problema a ver si encontramos otra talla".

Al día siguiente, vestida con un traje de chaqueta negro, preparada para ver si lo que ella llevaba servía, llegó a la empresa y cuando la vieron, los responsables se refirieron a ella como "la del problema". "Como si tener una talla 46 fuese un problema", resume la joven. Le dieron una talla 42, pero tampoco entraba. Después le ofrecieron un pantalón masculino, y nada. La solución que le dieron finalmente fue "vete a tu casa, no hay tallas para ti", explica Alba.

"Mi madre me pidió por favor que contara lo había pasado"

Al salir de allí habló con su madre por teléfono y, le dijo: "Alba a mi también me han pasado cosas así y nunca lo he contado, por favor cuéntalo para que la gente lo sepa". Por eso subió este vídeo, para denunciar una situación y para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto. "Te sientes como una auténtica mierda cuando no tienes el problema. Mi problema no es tener una talla 46, mi problema es que gente que ofrece un puesto de trabajo, sabiendo la talla que tengo, no esté preparada para asumir que tiene que tener un uniforme de esa talla para poder trabajar".

Alba, que además, es actriz, autora y directora de la obra de teatro Las horas muertas que, hace solo un par de meses, se representaba en la sala OFF Latina de Madrid, tenía mucha ilusión en trabajar cara al público. Así, se preparó para ser una de las azafatas de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Ifema de Madrid.

A raíz del vídeo, el aluvión de mensajes de apoyo y de gente contando experiencias parecidas ha sido interminable. "Creo que he ayudado a muchas personas, nunca pensé que pudiera tener tanta repercusión". Tanto es así que ha recibido la llamada de Ifema y de la empresa que la contrató, Best Way pidiéndole disculpas "por el mal rato que me hicieron pasar".

Es en este segundo vídeo, donde la joven explica que tanto FITUR como Ifema se disculparon con ella, aunque señala: "Al final, ellos no me contrataron y se está viendo afectados indirectamente".