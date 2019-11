Video: #LadyTacones hace berrinche en camión; quería bajar por adelante

Ciudad de México.- Todos tenemos días malos, esos en los que no suena la alarma, no hay agua caliente y el transporte público se tarda más de lo normal, sin embargo, eso no nos da derecho a descargar nuestra ira con los demás, menos por actos insignificantes.

Recientemente se viralizó en redes #LadyTacones, una mujer que generó tensión en un camión ¿la razón? inició una pelea con el chofer porque no la dejó bajar por adelante.

El conductor, quien circulaba sobre avenida Tlalpan, le indico que descendiera por la parte de atrás del autobús, hecho que provocó la ira y el descontento de la pasajera.

La mujer, ahora apodada #LadyTacones calificó su petición de machista y además comenzó a discutir con otros pasajeros de la unidad.

Un elemento policial tuvo que acudir para calmar la situación.