Video: Le pidieron usar cubrebocas en vuelo y se volvió...¡#Lady Chango!

La actitud de una mujer se hizo viral, al difundirse un video grabado durante un vuelo, porque no quiso ponerse el cubrebocas, y después de discutir airadamente con el capitán, patalear y rebelarse, se puso esta máscara de chango.

Fue bajada del avión. Antes dijo que todos quienes creían en covid-19 eran ‘borregos’ y hasta berreó.

Esta información, que pronto se hizo viral en medios de comunicación, en realidad es un sketch montado por la pareja que conforman un par de comediantes, Kyle & Mistie, y que tienen mucho éxito en su sitio web de entretenimiento.

Han sido casi cotidianos los incidentes en aviones con pasajeros incrédulos de la pandemia, pero siempre terminan de la misma manera: son expulsados del avión y señalados en redes sociales, así que en esta dramatización el punto es evidenciar lo que sucede.

Esta #LadyChango se negó a usar cubrebocas en un vuelo de EU y se escudó en que tiene la libertad de elegir si usarlo o no, y al preferir ponerse una máscara, fue inmediatamente sacada de la aeronave.

Por situaciones reales como esta, la aerolínea estadunidense United Airlines determinó que los pasajeros que no quieran usar el cubrebocas serán puestos en una lista de No fly, o pasajeros indeseables para la aerolínea, que no podrán viajar con ellos en el futuro.

La aerolínea tomó la decisión siguiendo las recomendaciones de autoridades globales respecto al uso de cubrebocas. Otras aerolíneas como American Airlines, Delta, JetBlue y SouthWest analizan tomar medidas similares.

Los requisitos para volar durante la pandemia

El 12 de enero del 2021, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una orden que exige que todos los pasajeros provenientes del extranjero que llegan a EU en avión se realicen una prueba de detección a más tardar 3 días antes de la salida de su vuelo y presenten una constancia de una prueba con resultado negativo o una documentación que demuestre su recuperación del covid-19 a la aerolínea antes de abordar el avión. Esta orden entró en vigencia a las 12:01 a. m., hora del este (5:01 a. m., hora media de Greenwich) del 26 de enero del 2021.

La aclaración

La página de Kyle & Mistie advierte:

Tenga en cuenta que los videos de esta página están destinados únicamente a fines de entretenimiento. Incluyen dramas con guión, sátiras, parodias, trucos de magia y otras formas de entretenimiento. Los nombres, personajes e incidentes son a menudo producto de la imaginación del director, por lo que cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia.