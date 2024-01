Video: Llama Adame a Wendy Guevara 'gordo feo'

Alfredo Adame no deja la polémica, y en esta ocasión estuvo relacionado con su entrada a 'La Casa de los Famosos', en la temporada 4 del reality en Telemundo, donde hizo fuertes comentarios sobre la influencer Wendy Guevara, a quien llamo 'gordo feo'.

El exconductor de 'Hoy' señaló que la primera temporada de La Casa de los Famosos México "fue un fracaso total desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal'. refiriéndose a la integrante de Las Pérdidas, Wendy Guevara.

Pero no todo quedó ahí, pues además de señalar que no tiene nada de talento, agregó: "Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron", expresó.