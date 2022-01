"La niña más imprudente del mundo", fue como describieron a una pequeña cuyo video se ha viralizado en TikTok. En la grabación se ve que la pequeña toma el micrófono para cantar en medio del funeral de su abuelo.

En ese momento, la niña sube a un escenario frente al ataúd de su abuelo, los arreglos y coronas de flores que trajeron al difunto para cantar y cambiar el ánimo de los presentes, pues luego de sollozos, inicia un instante de silencio por la letra que también logra arrancar algunas risas a pesar del luctuoso ambiente.

"Te amo a ti, cuando yo te voy a amar y cuando yo me voy, contigo yo voy a llorar cuando se va a enterrar, lo van a enterrar, lo van a enterrar, y cuando ya se va, ya se va", fue la letra de la canción.

Se viraliza en TikTok como "la niña más imprudente del mundo"

El usuario que subió el video a TikTok dijo ser su primo y la calificó como "la niña más imprudente del mundo". Señaló que nadie esperaba lo que iba a decir.

Esta situación fue señalada por algunos como "inapropiada", aunque otros señalaron que no se trataba de una imprudencia, sino de una mente con inocencia.

"No es imprudencia, es inocencia", "La niña no fue imprudente, fue quien le dio el micrófono", "Ella improvisó y mentiras no dijo", fueron algunos de los comentarios.