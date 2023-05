Video: Llevar o no menores a una boda; deschongan a novia en pleno vals

Ciudad de México.- En redes sociales se reabrió un polémico debate luego de que se viralizara un video de un par de niños jalándole el velo a la novia durante su vals de boda.

Y es que cada vez son más las parejas que no aceptan la presencia de menores de edad en sus eventos, lo cual para algunas personas les parece un acto de intolerancia, mientras que para otras es totalmente válido.

En la grabación viral compartida en TikTok por el usuario @quinceaneraeventos, se puede observar el romántico momento en el que los novios están por iniciar su vals, mientras que niños a su alrededor juegan en la pista y le jalan el largo velo a la novia.

Momentos después se puede ver a los pequeños riéndose por la travesura que cometieron, pues en el video se ve cómo la novia suelta un grito causado por el tremendo jalón y se reacomoda el velo.

Hasta el momento el video de los niños que le jalan el velo a la novia durante su vals de boda ha acumulado 7.1 millones de reproducciones y 131 mil “me gusta”. Además de por supuesto diverso comentarios a favor y en contra de que pequeños vayan a eventos considerados de “adultos”, entre los cuales destacan:

“Y se enojan cuando en la invitación dice no niños”, “Qué malvadas las mamás irresponsables de esos niños”, “Insisto, si no quieren niños en su fiesta esta bien es decisión de cada quien, solo mejor has tu lista de invitados que no tengan hijos y listo”, “Ahora discriminan a los niños y les prohíben divertirse en familia. Quiere nomás la gente hacer su escena de comedia”, escribieron algunos usuarios.

Asimismo hubo quienes opinaron que se debería asignar en los eventos una zona para infantes, así se podrían evitar este tipo de incidentes. Tú ¿qué opinas?