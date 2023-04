Video: Mejor carga al perro que a su hijo

Agencias

Ciudad de México.- Un hombre se volvió viral en redes sociales después de que se compartieran fotos en las que camina por la calle cargando a un perro mientras lleva de la mano a su hijo.

Usuarios de internet no dudaron en expresar sus opiniones y cuestionar al sujeto por “cuidar más” a la mascota que a su hijo. Aunque también hubo quienes señalaron lo peligroso que es para los animales caminar por el pavimento caliente y que esa acción debería ser aplaudida. Además, en el video se alcanza a ver a una mujer detrás de ambos sujetos, quien lleva un triciclo y a quien también criticaron por no sentar al menor en el pequeño vehículo.

La usuaria de TikTok Luz Elena González (@lega819) compartió en sus redes el video, el cual ha tenido poco menos de 5 millones de reproducciones y más de cinco mil comentarios. Luz Elena escribió en la descripción del video: “#humor. Cuando tu prioridad es tu perro, no el niño”.

“Si lo lleva suelto y muerde o se le va alguien también es culpa del compa. Ahí se ve que no lleva correa o pechera el perrito. A lo mejor por eso lo lleva cargado, para que no haga algo de que no pueda detenerlo”. “Los hijos te abandonan cuando estás viejito y un perro se queda contigo estés como estés, tengas para comer o no tengas”, “¿Y si el perro está lastimado de una patita? La gente opina nomás por lo que ve. Todos los seres humanos siempre juzgan una simple foto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación viral que ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones.