Video: Misteriosa roca impacta una casa y causa fuertes daños

Hawái.- Una roca de gran tamaño entró a gran velocidad a una vivienda, causando daños importantes y casi mata a alguno de los residentes, lo que quedó grabado en una cámara de seguridad.

En las imágenes se muestra el momento en que la roca, con un tamaño de alrededor de 5 pies (1.52 metros), atraviesa una pared hacia la casa causando un estallido ensordecedor. Posteriormente, la roca rueda por un pasillo, a solo unos centímetros frente a una mujer que está parada adentro.

La enorme piedra impactó en la planta baja de la casa, rompiendo las paredes en su camino. En tanto, se escucha a los habitantes de la casa gritar.

Según informó KHNL, la roca se estrelló la noche del domingo en Palolo Valley.

La roca continua en la casa

La familia Sasaki le dijo a los medios que se mudaron a la casa a principios de este mes y que ahora están buscando respuestas sobre la causa del choque de la roca.

A massive boulder smashed through a home in Palolo Valley almost hitting the owner inside. @KHONnews #news#breakingnews#hawaii#khon2news pic.twitter.com/KGoVLXeaDJ

— Max Rodriguez (@maxrrrod) January 30, 2023