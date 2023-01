Una mujer fue grabada realizando un estriptís y ejercicios aeróbicos mientras aguardaba en la sala de espera de una tienda de crédito.

Entonces, para hacer el rato más agradable, la usuaria que viste un pequeño short color rosa, blusa floreada y sandalias, ejecuta una rutina extravagante.

Al inicio del estriptis la mujer se sostiene con ambas manos de una silla y mueve sensualmente las caderas mientras otras personas esperan ser atendidas por los ejecutivos de crédito.

En su segundo movimiento, la protagonista del video estira las piernas y luego los brazos ante la mirada curiosa de un abuelito.

Sin importarle la presencia de clientes y trabajadores de “Presta Prenda”, la mujer salta, da puñetazos al aire y luego baila otra vez.

“Como cuando te autorizan el crédito en Elektra”, fue como tituló el video el internauta Cedric Lira.

Cuando parece que finamente el estriptís terminó, la cliente de la institución bancaria se avienta una vuelta sensual de 360 grados dejando atónitos a los presentes.

La rutina finaliza con un movimiento de cadera de lado a lado, unas flexiones a los costados y pequeños saltos que combinó con aplausos.

“Por favor los que me conocen cuando me vean así denme mi medicamento lo traigo en la bolsa siempre”; “Ahí viene tu ex actúa normal”; “El señor pensando que ahí puede gastar sus 65 y más”; “Y saben qué es lo padre, que todos hacen como si nada”; “A mí no me engaña, quería seducir al abuelito”, comentaron usuarios en TikTok.

Hasta el momento el video registra más de un millón de visualizaciones, 22 mil reacciones y mil 224 comentarios.