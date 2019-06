Video: Mujer resuelve el misterio del extraño 'cuervo musculoso'

Hace unos días se viralizó en redes el video de un cuervo.

Lo curioso de la grabación es que el ave, grabada en el centro comercial de la ciudad nipona Nagoya, se veía 'super musculosa'.

El clip fue publicado en Twitter por Keita Simpson y hasta el momento lleva más de 254 mil reproducciones.

La confusión que se creó fue muchísima ¿y su cuerpo? ¿y sus patas?

Ante tantas dudas salió al rescate la ornitóloga Kaeli Swift para resolver el misterio.

"En primer lugar, se trata de un cuervo de pico grande, por lo que la cara se ve un poco desproporcionada", aclaró





"Cuando los pájaros toman el sol, bajan sus alas y levantan sus colas en ángulo recto, lo que puede dar la impresión de que no tienen patas. Un cuervo sin piernas no podría volar, porque no podría generar ningún sustento. Por lo tanto, un cuervo sin patas sería un cuervo muerto,"