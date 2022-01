Video: Mujer se quita vestido para usarlo como cubrebocas

Si vas a comprar a un Grido podes usar el vestido barbijo Por lo menos en Mendoza Mira mas videos acahttps://t.co/bFboubTuG0 pic.twitter.com/juaY2xEF6B — Alerta Inseguridad (@alertas24hs) January 3, 2022

Esto sucedió en Argentina, donde al igual en muchas partes del mundo, se obliga a los clientes a usar cubrebocas para ingresar a un establecimiento.

Se observa a una mujer quitarse su vestido y usarlo como mascarilla para poder entrar a una heladería y comprar varios postres.

El inusual hecho ocurrió en la heladería Grido ubicada en la provincia de Mendoza, este hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar para posteriormente hacerse viral en redes sociales.

De acuerdo con lo publicado por el Diario Mendoza, la mujer y un grupo de amigos entraron a la heladería sin cubrebocas con la intención de comprar unos helados, sin embargo, debido a las disposiciones gubernamentales por la pandemia de coronavirus, los empleados les pidieron que se retiraran del lugar porque no llevaban mascarilla.

Ante esto, la mujer salió del negocio, y luego volvió a entrar, solo que esta vez se había quitado su vestido para usarlo como cubrebocas.

No obstante, los trabajadores del lugar le pidieron nuevamente que se retirara del establecimiento.

¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando", le respondió la mujer, aunque no pudo ponérselo y volvió a salir.

Mujer consiguió comprar los helados

Según lo informado por el diario, tanto la mujer como sus amigos lograron comprar los helados que querían.

Durante la inesperada escena, en la heladería se encontraba una familia, la cual también quedó sorprendida por el hecho sucedido.