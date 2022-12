Video: 'No soy tu sirvienta'; discute sobrecargo con pasajero

Soy una empleada, no soy tu sirvienta”, es lo que le habría dicho una mujer sobrecargo a uno de los pasajeros que colmó su paciencia en pleno vuelo.

El momento viral quedó registrado el 16 de diciembre, en un vuelo de la aerolínea IndiGo con ruta de Estambul, Turquía, a Nueva Delhi, India.

De acuerdo con información compartida junto al clip, el incidente surgió luego de que un pasajero se mostró inconforme con la comida en el vuelo.

“Estas señalándome y gritándome, hiciste llorar a mi compañera. Por favor trata de entender”, pidió la mujer.

La petición de la sobrecargo terminó causando molestia en el pasajero, quien reaccionó a gritos: “¡¿Por qué estás gritándome?!”

“Porque tú nos estas gritando. Lo lamento, pero no puedes hablarnos así. Te lo estoy pidiendo con todo respeto, pero tú también debes respetar al equipo… soy una empleada, no soy tu sirvienta”, respondió la sobrecargo.

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022