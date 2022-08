Video: Pastor regaña a sus feligreses por ser pobres

Kansas City.- Un pastor regañó a sus feligreses por no regalarle cosas caras y hasta les dijo que por eso sabe “que todavía son pobres”.

Se trata de Carlton Funderburke, un pastor de la Churh at the Well, iglesia cristiana ubicada en Kansas City, Estados Unidos, quien expresó su malestar porque le dieron cosas que para él no valen (como el cariño), mientras que esperaba un reloj de la marca Movado que puede costar hasta mil dólares (unos 20 mil pesos mexicanos).

Las palabras del sacerdote provocaron que sus seguidores se sintieran resignados y con culpa que solo se limitaron a decir “claro que sí”; no obstante, al ver la poca respuesta de estos, Carlton agregó “ustedes no han dicho nada. Déjeme derribar la puerta y hablar con mis hijos e hijas baratos“.

Tras hacerse viral en las redes, el pastor recibió cientos de críticas de la gente quienes señalaron que no debería pensar en lo material si pertenece en la iglesia. Fueron tantos los comentarios negativos, que Carlton tuvo que publicar un segundo video donde se disculpó y aseveró que ya habló con quienes ofendió, mismos que presuntamente le manifestaron su “amor y apoyo”. “He recibido su corrección e instrucción”, aseveró.

“Todos ustedes saben que pedí uno el año pasado. Ya estamos en agosto y todavía no lo tengo. Así es como sé que todavía son pobres, arruinados e infelices por cómo me han honrado”, reprochó Carlton.

El pastor continuó con su sermón y cuestionó a los asistentes sobre si no creían que él valía para que le regalaran productos de marca Louis Vuitton, Prada o Gucci, asimismo, los hizo sentir culpables por gastarse su dinero en “McDonalds, en Red Lobsert”, para después rematar diciendo “No, ustedes no pueden pagarlo”.