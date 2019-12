Video: Perrito abandonado en la calle persigue el auto de sus 'dueñas'

Ciudad de México.- Se les ha repetido hasta el cansancio, pero muchas personas no quieren o no logran entender. Si van a tener una mascota es para cuidarla, atenderla y darle cariño. No para abandonarla a la primera que puedan.

Y es que a través de redes sociales se ha difundido el video de dos mujeres que abandonan a su perrito en calles de la Ciudad de México.

El usuario de nombre Josu Coria denunció que lo bajaron de un Nissan Tiida, color gris con placas 557ZHA, sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán.

Al ser bajado del automóvil, el pastor alemán intenta subirse, pero ellas lo ignoran.

Una vez que se pone el siga y el coche arranca para seguir su camino, el perrito corre para tratar de alcanzarlas.

"Desde antes el perrito corría tras el carro y claramente se ve cómo el perro quiere entrar al carro y ellas lo ignoraron”, escribió en su publicación.

Finalmente, pidió que compartieran el video y el número de placas para ayudar al pobre animal.