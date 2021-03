Video: Pingüino se salva de que se lo coma un orca; salta a bote de turistas

Ciudad de México.- No cabe duda que todo puede pasar en el misterioso mundo animal o, por lo menos, así lo demuestra un osado pingüino, quien se libró de una muerte segura a manos de una orca, dejando en claro que en ocasiones el depredador más grande no siempre resulta vencedor en la cadena alimenticia.

En el video que circula en redes sociales se observa el momento exacto en el que un pingüino papúa es perseguido por un grupo de orcas. En un intento por escapar de las garras de su depredador, el pequeño animal da un enorme salto a un bote de turistas, quienes disfrutaban de la vida silvestre en el estrecho de Gerlache, en la Antártida.

Por supuesto que la hazaña del pingüino se volvió viral en Internet. Y es que el animal tuvo que nadar durante varios minutos para escapar de la orca, pero gracias a su perspicacia y valentía logró despistar a la muerte;

Uno de los turistas que viajaba en uno de los botes grabó el increíble episodio. En el clip se aprecia al pingüino saltar hacia la lancha, pero falla y se va directo al océano; sin embargo, en un segundo intento, logra su cometido y gracias a un ligero empujón aborda el transporte.

Minutos después el bote avanza con el pingüino resguardándose entre los pies de los turistas. No obstante, la orca no se dio por vencida de inmediato, pues comenzó a perseguir la lancha. “Fue como ver un episodio de National Geographic en directo”, dijo Matt Karsten, autor del video, al medio The Daily Mail.