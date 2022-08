Video: Primer ministro de Ontario se traga abeja durante rueda de prensa

El político canadiense Doug Ford se tragó una abeja mientras respondía varias preguntas, el pasado viernes, a un grupo de periodistas al aire libre.

Ford, que ejerce como primer ministro de Ontario, se apresuró a bajar el insecto con agua e inmediatamente trató de bromear sobre la situación: "¡Jesús, me acabo de tragar una abeja! y ahora está zumbando dentro de mí".

Watch as Ontario Premier ⁦@fordnation⁩ swallows a bee live on TV during a news conference. pic.twitter.com/5bcAK6TPSa

— Brian Lilley (@brianlilley) August 12, 2022