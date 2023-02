Video: Reprocha turista que mexicanos no hablan inglés

Tomada del video

Ciudad de México.- Un turista estadounidense reprochó a los mexicanos no hablar en el idioma inglés y le llovieron críticas de todo tipo; incluso, optó por borrar su publicación de TikTok.

El clip fue recuperado por el usuario Carlos Espina, quien compartió las palabras del extranjero que visitó la Ciudad de México en fechas recientes.

“Considerando lo cerca que está México de los Estados Unidos, pensé que harían más esfuerzo para hablar inglés“, dijo el joven.

Turista recibe criticas

“Pensaba que con todo el turismo eso sería lo primero que hacen (hablar inglés)“, agregó en su video que causó molestias en la comunidad.

Y es que, de acuerdo con su experiencia, el turista reprochó que mexicanos no hablen inglés pues tuvo que utilizar aplicaciones para traducir en todo momento, incluso, al momento de pedir comida en los restaurantes, pues todo estaba en español.

“Cómo es que no hablas español si viajas a México“, “¿Por qué tu país no domina el español o portugués si reciben turismo de esos países?” y “¿Por qué no habla español si es el segundo idioma más hablando en su país?“; fueron algunos de los comentarios.

Mientras que, el tiktoker declaró que el argumento del turista que reprochó a mexicanos no hablar inglés no tiene lógica, incluso, lo calificó de prepotente ante la comunidad de mexicanos en la plataforma.