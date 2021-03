Video: Sacerdote pone rap por error en misa que retransmitía en directo

Agencias

Estados Unidos.- Un sacerdote llamado Pat puso por error una canción de rap mientras oficiaba una misa que retransmitía en directo desde una parroquia de Burtonport (Donegal, Irlanda), según quedó recogido en un vídeo difundido en las redes sociales del que se ha hecho eco DailyMail.

En la grabación se observa cómo el padre comienza el sermón en el templo, que está vacío, cuando, de repente, suena a todo volumen un tema del rapero británico Black the Ripper. A los pocos segundos, el sacerdote detiene la música y se ríe.

"Un poquito de rap por la mañana te despierta", se le oye decir. "De todos modos, es bueno verlos a todos", agregó, afirmando con humor que espera que el incidente no haya causado ninguna dificultad en la presión arterial de nadie.

Posteriormente, la parroquia de Kincasslagh publicó en su página de Facebook una foto con la portada de un álbum de Black the Ripper. "Por favor, ponte de pie para nuestro himno de apertura", escribió a modo de broma la organización religiosa.

"¡Fue genial, padre Pat! Si no hubiéramos estado despiertos en ese momento, ¡seguro que lo habríamos estado después de ese rap!", señaló una mujer en los comentarios. "¡Durante un momento no estaba seguro de dónde estaba! Entonces me di cuenta de que el padre Pat estaba tan sorprendido como nosotros", comentó otra internauta.

El cantante Black the Ripper, cuyo nombre real es Dean West, falleció el año pasado a los 32 años como consecuencia de un ataque al corazón. Era conocido por ser un partidario de la legalización del cannabis en Reino Unido.