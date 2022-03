Video: Se casan vestidos como Shrek y Fiona

Ciudad de México.- Una usuaria de TikTok compartió en video la boda tan original de unos novios que, al parecer, son los fans número 1 de Shrek.

Y es que, para hacer de la boda un evento inolvidable, los novios se disfrazaron de los protagonistas de la película y recrearon el “cuento de hadas”.

Las bodas tradicionales ya son cosa del pasado, y esta pareja de novios es la prueba de ello.

Vía TikTok, se hicieron virales un par de videos donde los novios presumen tener la boda de sus sueños.

Resulta que novio y novia se disfrazaron de Shrek y Fiona para el evento.

Para la boda temática de Shrek, los novios se pintaron la cara y el cuello de color verde.

Además, hicieron que algunos de los invitados también se caracterizaran como personajes de la película.

Brujas, el mago Merlín, la dragona y hasta el hada madrina del cuento, destacaron con su presencia en la boda; y claro que la música de la película no pudo faltar.

Como era de esperarse, los novios vestidos de Shrek y Fiona para su boda se volvieron virales en TikTok.

Hasta el momento, el primer video cuenta con cerca de 6 millones de reproducciones y miles de comentarios.

“Los quiero mucho, pareja que se casó con temática de Shrek”; “La boda perfecta no exi...”; “Mejor ni hubieran ido los que llegaron sin disfraz”, escribieron.

Asimismo, los internautas reconocieron que la boda temática de Shrek fue “la mejor boda” de la historia.

Incluso, algunos aseguraron que sería la única boda a la que aceptarían ir.

“¿Por qué no son mis amigos?”; “La única boda a la que sí iría”; “Razones para no irte a vivir a Suiza”; “Si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, se lee en comentarios.