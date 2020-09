Video: Se conecta a red de la calle y maestra lo humilla

San Luis Potosí.- Actos de humillación hacia un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fueron denunciados por compañeros de un joven identificado como Rafael, quien fue exhibido por su maestra, la notaria pública Elvia Castañón, por conectarse a la clase virtual desde la calle.

"No es la primera vez ni el primer caso con esta maestra y así como ella hay muchos. De la notaria Elvia Castañón, me parece reprochable, inaceptable, la manera en que se dio esta discriminación hacia nuestro compañero.

“La realidad de las cosas es que reflejan algunos casos como se han venido dando en la Universidad, no es la primera vez que los profesores emiten este tipo de opiniones. Estamos unidos para apoyarnos entre nosotros, la comunidad universitaria tenemos que empatar criterios y exigirle a Derechos Universitarios que tome cartas sobre el asunto", comentó el vocero del Frente Universitario Potosino, Óscar Patiño.

Las autoridades universitarias, adelantaron que sancionarán a la docente infractora y no descartaron la necesidad de una disculpa.

Al respecto, el secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Marco Aranda, comentó: "Creo que eso no es verdaderamente correcto, se me hace que habrá que ofrecer una disculpa porque, para mí, no puedes hacer una manifestación, yo digo de manera personal que es una ofensa".

La comunidad universitaria se mostró indignada por la actitud de la docente, como lo hicieron Eduardo García y Valeria González, estudiantes de esta casa estudios, al cuestionar la actitud de la docente y la disculpa que debería de ofrecer.

“Como docente debe poner el ejemplo de no discriminación entonces ahí como ayuda a los estudiantes a ser más tolerantes con los demás”, expresó Valeria.

El Frente Universitario Potosino busca la manera de apoyar al estudiante originario de la Huasteca, así como a las decenas de alumnos que han quedado relegados de la educación al no poder acceder a clases virtuales.