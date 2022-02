Video: Se hacen virales por su pésima cultura general

Tomada de video

Ciudad de México.- Dos usuarias de TikTok se han hecho virales por fallar a la hora de responder a una serie de preguntas de cultura general.

El video de Paula y Natalia en la cuenta @natipaulii en el que afrontan preguntas hechas por una tercera persona ya ha recibido 1,6 millones de visitas en tan solo dos días.

"¿Quién es el autor del Quijote?", fue una de las preguntas que provocó risas de sorpresa e ignorancia entre las jóvenes. "No he dicho Sancho Panza... porque Dios no ha querido", contesta entre carcajadas Natalia.

La siguiente consulta fue "¿quien pintó el cuadro 'La última cena'?", a la que sugirieron "Miguel Ángel", "Silvestre", "Picasso", "Dalí" e incluso "Jesús".

Ante las dudas, quien hace las preguntas les ofrece una pista: "Leonardo…". Sin embargo, Natalia responde: "DiCaprio", mientras Paula acierta: "Da Vinci".

"Me van a quitar el bachillerato", se arrepiente Natalia y más tarde desea que el video no se publique.

Aunque Paula acertó más preguntas, según ella, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1234.