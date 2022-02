Una mujer difundió en redes sociales un video que muestra a su exnovio amenazándola y tratando de forzar las cerraduras para entrar en casa de la chica.

Los hechos ocurrieron en Colombia y rápidamente se volvieron virales.

Me vengo de usted porque me vengo, no me importa pagar lo que sea”, dice el hombre mientras la chica aterrada graba los acontecimientos.

Según cuentan en Noticias Caracol, el agresor está identificado como José Alejandro Rodríguez Anacona y la grabación es de principios del mes de febrero.

Laura Contreras, la mujer que difundió el video, cuenta que había terminado una relación con José Alejandro pero este no lo tomó de buena manera.

Ahora la mujer alerta a las autoridades sobre las agresiones y asegura que su vida corre peligro.

Si tengo que estar en una cárcel, escondido o muerto me vale, pero antes usted me paga todo lo que me hace”, otra de las amenazas del hombre.

En las imágenes, difundidas por medios colombianos, se puede ver a José Alejandro tratando de entrar en la casa de Laura; al no poder hacerlo patea varias motocicletas que se encuentran en la entrada.

Autoridades detienen al agresor

Tuvieron que pasar varios días para que las autoridades colombianas tomaran cartas en el asunto y José fuera detenido.

Ahora inicia el proceso donde el video difundido en redes será fundamental para condenarlo.

En caso de ser encontrado culpable podría pasar varios años en la cárcel.