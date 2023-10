Video: Sorprende a su novio llevándolo a Tijuana; él no tenía papeles para volver a EU

Foto: Especial

El caso de un joven que se fue a vivir a Estados Unidos sin documentos legales se volvió viral en TikTok luego de protagonizar en video una sorpresa por parte de su novia que terminó mal.

La joven tenía planeado un viaje sorpresa con su pareja a Tijuana, sin embargo la sorpresa del joven fue enorme al enterarse pues no tiene papeles de residencia legal en Estados Unidos, por lo que no puede regresar a México.

En el clip que se volvió viral gracias a la cuenta de TikTok-@gabocgtj- se puede ver a la pareja en el interior de un auto intentando cruzar la garita y el chico va con los ojos tapados. Cuando se los destapa voltea a ver para todos lados para darse cuenta que está rodeado de soldados mexicanos.

Mientras eso sucede, la novia le responde "sorpresa, vamos a Tijuana", dejando el rostro del joven en shock pues le revela a su novia que no puede cruzar a Tijuana pues no tiene papeles, la chica se queda sin palabras al no entender que una vez que crucen a Tijuana, el hombre no podrá regresar a Estados Unidos.

Hasta el momento, el destino del joven es desconocido, puesto que no se sabe que pasó y si en verdad la pareja cruzó a México o pudieron regresar a los Estados Unidos, pues lo último que se escucha es que dice "ya me ch*ngast*".

"Cuando se quieren desacer de el novio para siempre"; "Bueno eso pasa cuando algunos andan queriendo ser lucidos enamorando a una que si tiene papeles"; "Pobre vato, ya se amoló"; fueron algunas de las reacciones de los internautas.