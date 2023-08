Video: Taclean a Brincos Dieras en pleno show

Tomada de Internet

Tras el show que Brincos Dieras dio en Torreón, el payaso tuvo que abandonar el lugar en ambulancia debido a que se lastimó una costilla tras una dinámica con dos personas, donde realizaron una plancha al estilo de la lucha libre.

“¡Mi raza! ¡Estoy bien! Si me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios sólo fue el golpe con medicamento sale. Gracias a la raza de Torreón. Nos la pasamos con madre y ¡el show debe continuar! Nos vemos esta noche en Culiacán solo pido de su comprensión, ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas posiciones con Brincos helicópteros. Muchas gracias”.

Además compartió el video del momento exacto en el que es lesionado en el escenario. En las imágenes se puede ver al comediante invitando a subir al escenario a dos hombres, quienes empezaron a forcejear, dando la impresión de querer caer al suelo en una manera que aludía a posiciones sexuales.