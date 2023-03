Video: Taquero enamora a 'tiktokers', canta como Pedro Infante

Agencias

Ciudad de México.- Un abuelito que vende tacos en calles de Zacatecas enamoró a usuarias de redes sociales, sobre todo de TikTok, porque “canta como Pedro Infante“.

El adulto mayor logró popularidad luego que una clienta compartió el video, mismo que ya se viralizó.

La grabación del abuelito que canta como Pedro Infante y además vende tacos fue publicada en TikTok por el usuario identificado como Rubén Menchaca.

“En la mejor birria del planeta”, se lee en la descripción del video.

Según los datos disponibles en el perfil de TikTok, el establecimiento comercial callejero se ubica en el municipio de Calera.

En uno de los clips virales se exhibe al abuelito taquero interpretando “Esta Noche”, una canción de regional mexicano, de José Alfredo Jiménez.

“Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar, una pena que traigo en el alma que me agobia y me hace llorar”, canta el adulto mayor.

En los comentarios muchas personas elogiaron la actitud del abuelito al que llamaron “Don Chavita”, cuyos tacos de birria son famosos en la zona.

Al respecto otro internauta escribió en TikTok que solo viajará de la Ciudad de México (CDMX) a Zacatecas para conocer al abuelito cantante.

“Mis respetos para este señorón”; “Si anda uno con el corazón roto, ahí estaría todos los días”, escribieron usuarios en dicha red social.

En otro de los clips que publicó el usuario Menchaca, algunas personas coincidieron en que es difícil tomar una decisión sobre qué hacer, si cenar o beber.

Y es que en ese video aparece el abuelito taquero cantando su versión de “Deja que salga la luna”, una interpretación que entonaron artistas como Pedro Infante y hasta Luis Miguel.

Hasta el momento una de las grabaciones registra más de 3.9 millones de reproducciones, 651 mil reacciones y cerca de cinco mil comentarios.