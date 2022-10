Video: ¿Taxi o tienda sobre ruedas?

Ciudad de México.- Un peculiar taxi se viralizó en redes sociales luego que un usuario del transporte público exhibió la forma en que el conductor genera ingresos extras al instalar una tiendita en su interior: “Es un Oxxo en movimiento”, se expresó en redes.

La grabación, una de las más populares en la plataforma TikTok en lo que va de octubre, exhibe un vehículo que en el toldo oferta diversas golosinas.

Fue la usuaria identificada como Paola Miglio quien compartió el video del transporte público que usuarios en redes sociales calificaron como “El taxi Oxxo”debido a su tiendita en el interior.

La idea del conductor para mejorar la experiencia y la calidad del viaje del usuario se ganó la admiración de internautas. Además, con ello generó ingresos extras.

Como se observa en el video, el chofer oferta golosinas y productos básicos de una tienda. Por ejemplo, se perciben frituras, chicles, variedad de dulces, incluso refrescos.

Además, usuarios en TikTok destacaron la forma en que el conductor del “Taxi Oxxo” organiza sus productos perfectamente alineados para exhibirlos a sus clientes durante los recorridos.

“Yo de ahí sin comprar no bajo”; “¿Cómo hace para que no le roben?”; “¿Y si frena con fuerza?”; “Espero no encontrarme un taxi así, sino mi hija me pediría de todo”, se comentó en la popular plataforma.

Según el medio mexicano Milenio, el transporte público “especial” que funciona como “Taxi Oxxo” se ubica en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, no se reveló la identidad del chofer.

Hasta el momento, el video registra más de un millón 200 mil reproducciones, cerca de 44 mil 800 reacciones y 230 comentarios de usuarios que destacan la creatividad del conductor.