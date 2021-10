Video: TikToker abandona a su novia en plena carretera tras descubrir infidelidad

Las infidelidades en las relaciones de pareja siempre han existido. Sin embargo, en los últimos años se han expuesto cientos de casos en los que dejan exhibidas a las personas que lo cometen, publicó Milenio.

Aunque lo ideal sería terminar la relación y seguir con su vida, ahora los usuarios de las redes sociales han optado por crear videos en los que ponen en evidencia a quienes fallaron en un amorío monógamo. Tal es el caso de un video que se volvió viral en TikTok en donde dejaron en evidencia a una joven que al parecer fue infiel a su pareja. Con una serie de acertijos, un joven comunicó a su novia que ya sabía de su infidelidad y la dejó abandonada en un camino solo, algo que ha causado indignación entre internautas.

Fue a través de TikTok en donde quedó en evidencia la forma en la que un joven dejó abandonada a su novia en un lugar solitario, después de que descubriera una infidelidad.

En el clip, el cual se dividió en tres partes, aparece la joven junto a un amigo del novio, desenvolviendo un papel con un mapa. En éste venía un punto en el que tenía que desenterrar una caja en el que venía un mensaje.

“Qué es a ver… ¿qué hiciste?”, preguntó el amigo del novio que fue víctima de infidelidad.

“Es un mapa…”, respondió la joven.

“Ahí está el caminito. Córrele, córrele, me dijo que iba a dar a vuelta y regresaba”, agregó el amigo del novio.

Momentos después, la joven comienza a cavar la tierra en la que sacó una caja que le costó trabajo abrir.

“Ahí está, ya picaste algo”, incitó el amigo del novio.

“¿Es un regalo?”, preguntó la joven.

“Yo creo”, respondió el cómplice de este caso.

Finalmente, la joven logró abrir la caja en la que venían varias capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que venían las pruebas de la supuesta infidelidad.

“A ver, ábrelo…”, dijo el amigo del novio.

“Ah le pusiste el cuerno con Alejandro”, agregó.

“Deja de grabar”, pidió la joven.

Momentos después apareció el novio que fue víctima de infidelidad en su auto. La mujer trató de explicarle, pero éste decidió irse y dejarla en el camino sola.

“Ábreme, por favor”, pidió la joven.

“Ya me di cuenta”, respondió el hombre.

“No, ya, no me vas a ver la cara otra vez”, agregó.

Caso viral de infidelidad indigna a usuarios de TikTok

El caso ha causado opiniones divididas, pues mientras algunos celebraron el caso viral,muchos aseguraron que no era necesario dejar a la joven sola en un camino solitario.

“Simplemente pudo terminar con ella y no dejarla en un camino solitario”; “Ni que ella fuera propiedad de él”; “Qué idiotas, la verdad casi casi la quieren castigar. Mejor valórate y sigue no lastimes más de lo que te hicieron”; “No sé qué tan peligroso sea el lugar, pero espero no se lo hagan a algún familiar tuyo”, se lee entre las reacciones.