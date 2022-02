Video: Tiktoker canta 'Vete ya' de Valentín Elizalde en inglés y no suena nada mal

Ciudad de México.- Resulta que un usuario de TikTok llamado natas.natas hizo un cover de “Vete ya”, uno de los clásicos de Valentín Elizalde. Sin embargo, más allá de sorprender por su interpretación o imitar a la perfección al ‘Gallo de Oro’, dejó a todos con el ojo cuadrado porque tradujo la letra de la canción en inglés… sí, así como lo leyeron y aunque ustedes no lo crean, el resultado es una verdadera maravilla porque siendo honestos, no suena mal.

Con guitarra acústica en mano, este tiktoker comenzó a cantar la rola en dicho idioma y nos dejó con la boca abierta. En lugar de la famosa frase “vete, si no sientes que mi boca te provoca cuando ronda por tus labios”, cambió esa parte por “go away, if you don´t feel my mouth provoking some sweet sensation when it runs across your lips”. Si todavía no han escuchado su versión o no saben de qué hablamos, pueden checarla a continuación:

Esta no es la primera vez que el usuario de TikTok traduce canciones famosas a otros idiomas, en su cuenta tiene otros clips con rolas de Espinoza Paz y hasta Grupo Marrano. Sin embargo, su video en el que coverea “Vete ya” de Valentín Elizalde en inglés rápidamente se hizo viral en dicha plataforma donde además de felicitarlo, le comentaron que esta versión suena a una canción de The Beatles… No lo sé, Rick, pero la neta es que sí se rifó.