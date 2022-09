Video: Un socavón se 'traga' a mujeres

Brasil.- Un grupo de mujeres que festejaban en una fiesta comenzaron a brincar y de pronto se abre un socavón que se las 'traga'.

En las imágenes que se han vuelto virales se ve a las féminas celebrando cuando se abre un socavón y todas caen en el hoyo provocando preocupación y algunas risas del resto de los asistentes.

Después, en otro video, se ve al resto de los asistentes acercarse para ayudarlas a salir del hoyo en el que cayeron.

Aunque no se sabe exactamente si sufrieron heridas de gravedad, en el clip se escuchan risas, lo que podría implicar que solo se llevaron un mal susto.

El clip rápidamente se compartió en varias redes sociales y algunos han tomado con gracia el accidente que al parecer ocurrió en alguna ciudad de Brasil.

They fell into the upside down 💀 pic.twitter.com/RavSuBXPHy

— Best Videos 🎬🍿 (@30SECVlDEOS) September 25, 2022