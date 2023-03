Video: Ve por primera vez a su nieto usando un vestido; así reaccionó

Ciudad de México.- Una de las partes más difíciles de un proceso de transición de género, probablemente es enfrentar las reacciones de aquellos a quienes amamos pues nunca se sabe cómo estos pueden responder, es por ese que un joven ‘tiktoker‘ transgénero compartió la tierna reacción de su abuelita al verlo por primera vez usando un vestido.

Fue el usuario @viictar, quien dejó ver este tierno momento a través de su cuenta de TikTok, donde se ve a la adulta mayor usando una venda en los ojos para luego ver a su nieto usando un vestido pegadito, medias de red muy brillosas y por supuesto unos altos tacones.

Abuelita reacciona a su nieto usando un vestido por primera vez

Al quitarle la venda de los ojos a la mujer, de 91 años de edad, esta ve a su nieto de pies a cabeza para después decir: “¡Mira nomás, qué bárbaro!(…) Te ves muy bien”, mientras mueve la cabeza.

Pese a que el joven Viictar se muestra nervioso en el video, este poco a poco sonrió al ver la reacción de su abuelita, quien no lo juzgó y en pocas palabras lo apoyo al aprobar su vestimenta.

Con los ánimos más relajados, el joven le pregunta si le gustaría llevarse las botas a la iglesia, provocando que la abuelita tenga una reacción aún mejor que la anterior.

“No, no estoy loca, a mí no me quedan esas ching**eras”, señaló la mujer.

Como era de esperarse, el video de la reacción de la abuelita viendo a su nieto usar por primera vez un vestido, se volvió viral en redes sociales donde ya cuenta con 1 millón de reproducciones y poco más de 51 mil “me gusta”. Además de comentarios de apoyo hacia Viictar y de risas por la reacción de la adulta mayor.

“Te ves genial, pero tu abuelita es de dar orgullo a ella se le acepta todo”, “Amo a tu abuelita“, “Que fortuna tenerla”, son algunos de los comentarios más destacados del video.