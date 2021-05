Videos: Manada de elefantes lleva 6 meses cruzando carreteras y ciudades de China

Tomada de video

China.- El pasado diciembre, una manada de 15 elefantes, incluidas madres con sus crías, dejaron su hogar en el bosque tropical de la prefectura de Puer, en el suroeste de China, y comenzaron una travesía hacia el norte del país. Después de 400 kilómetros y seis meses todavía están en movimiento y ahora se encuentran a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Kunming, informa The South China Morning Post.

Durante su aventura, los animales han visitado varias ciudades, atravesando carreteras metropolitanas e ignorando las sirenas de la Policía. Los residentes locales lograron grabar videos de la manada mientras transitan por las vías.

Por su parte, los expertos no están seguros de las razones que motivaron a estos mamíferos a viajar. Según algunos especialistas, cada grupo de elefantes es diferente y algunos pueden ser más aventureros que otros. No obstante, la investigadora Becky Shu Chen considera que la manada podría estar impulsada por el estrés y el pánico. Añadió que el último movimiento de elefantes de China fue probablemente hace unos 400 años, cuando los animales vagaban desde los bosques del sur de la provincia de Yunnan hasta las aguas del río Amarillo o Huang He.

Según el citado medio, China tiene sólo el 1 % o alrededor de 300 elefantes asiáticos salvajes del total de su población mundial y su hábitat se limita a las partes del sur de Yunnan. El área se ha urbanizado rápidamente y el hábitat original de elefantes se ha reducido, fragmentado los bosques entre carreteras, ciudades y campos.

Becky Shu Chen comentó que los elefantes de China se habían adaptado a su nuevo paisaje y que su número estaba creciendo. Además, subrayó que el viaje de la manada a través de Yunnan podría haber comenzado en búsqueda de alimentos.