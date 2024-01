Viralizan local de barbacoa por alimentar sin costo a familias

Chihuahua, Chih.- Usuarios de Facebook viralizaron la publicación del negocio denominado Barbacoa Molina, la cual ofrece dar alimentos sin costo, a familias que estén en condiciones económicas difíciles.

La publicación del negocio es en el sentido de que aquellas personas que no puedan dar alimentos a sus familias, se comuniquen a un número de celular y recibirán sin compromiso alguno, comida.

A continuación compartimos el post tal cual del negocio:

HOY POR USTEDES MAÑANA POR NOSOTROS

Estamos en la disponibilidad de seguir ayudando a toda esa gente que en verdad lo necesite;

Si no tienes trabajo, no recibes apoyo de nadie y en algún momento se te terminan los insumos Porfavor ¡¡¡ no te quedes callado!!! No acuestes a tus hijos sin comer escribe sin pena a Barbacoa Molina 6142409180 que de lo poco o mucho que podamos tener con gusto te compartiremos de nuestros alimentos.

Yo he aprendido que donde come 1 comen 2 y hasta 10 Te prometo no te publicáremos, ni te exhibiéremos a ti y tu familia, será un secreto entre tú y yo .

PALABRA DE HONOR

Juntossalimosadelante